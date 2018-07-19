Иванович: "Для развития Головина как футболиста трансфер в "Челси" будет очень полезен"

Теги бранислав ивановичалександр головинчелси

Иванович: "Для развития Головина как футболиста трансфер в "Челси" будет очень полезен"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о возможном трансфере Александра Головина в "Челси".

"Пока это всего лишь слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста трансфер в "Челси" будет очень полезен. У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"!

Да, поначалу придется трудно - нужно привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

Читайте также: Головин близок к подписанию контракта с новым клубом. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов