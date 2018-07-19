Иванович: "Для развития Головина как футболиста трансфер в "Челси" будет очень полезен"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о возможном трансфере Александра Головина в "Челси".

"Пока это всего лишь слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста трансфер в "Челси" будет очень полезен. У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"!

Да, поначалу придется трудно - нужно привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу. В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

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