Иванович: "Для "Зенита" "Селтик" - опасный соперник"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович дал характеристику сопернику своей команды по 1/16 финала Лиги Европы - шотландскому "Селтику".

"Селтик" - для нас опасный соперник, ведь в чемпионате России сейчас - перерыв. Для шотландцев это преимущество. "Селтик" при этом еще и обладает менталитетом победителя", - приводит слова 33-летнего бека Daily Record.

Напомним, Иванович надеется дойти до финала Лиги Европы. | soccernews.ru