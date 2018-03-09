Иванович: "Главная цель ответного матча с "Лейпцигом" - не пропустить"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига" (1:2).

По словам именитого футболиста, в ответной игре его команде главное не пропустить.

"Конечно, мы должны быть более агрессивными в атаке. Я думаю, что главная цель матча дома - не пропустить и не позволять им играть на контратаках. Я уверен, у нас будут моменты для того, чтобы забить.



У нас было немного шансов, но они были, мы будем работать над этим и попробуем использовать этот опыт", - сказал он. | http://soccernews.ru