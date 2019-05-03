Иванович готов продлить контракт с "Зенитом"
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович ответил на вопрос, останется ли он в питерском клубе.
Напомним, что контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона.
"Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов продлить контракт. Я всем доволен в "Зените". И конечно, я хочу остаться", - сказал звёздный серб.
35-летний Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года.
В нынешней кампании опытный фулбек забил 2 гола и сделал 1 ассист в 39 матчах.
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