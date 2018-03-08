Иванович, Кокорин и Заболотный выйдут в основе "Зенита" в матче с "РБ Лейпциг"

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Иванович, Кокорин и Заболотный выйдут в основе "Зенита" в матче с "РБ Лейпциг"

Стали известны составы "РБ Лейпциг" и "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Кейта, Лаймер, Форсберг, Демме, Брума, Вернер, Огюстен.

"Зенит": Лунев, Мевля, Маммана, Иванович, Кришито, Кузяев, Ерохин, Краневиттер, Ригони, Заболотный, Кокорин.

Матч начнется в 23:05 мск.

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