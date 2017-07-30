Иванович: "Матч со "Спартаком" очень важный"



Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассуждает о предстоящем матче четвертого тура чемпионата России против "Спартака".

"Матч со "Спартаком"? Да, это очень важный матч. Сначала будет игра в четверг - готовимся прежде всего к ней, чтобы не было никаких сюрпризов. А матч со "Спартаком" - игра года", - приводят слова Ивановича российские СМИ.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге 6 августа.

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