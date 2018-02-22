Иванович: "Мы должны обыграть "Селтик" и пройти в следующий раунд"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о настрое команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Селтика".

Напомним, что в первой игре шотландцы победили 1:0. Ответный матч пройдет сегодня, 22 февраля.

" 0:1 – не очень приятный счет для нас и хороший для "Селтика". Тем не менее, уверен, что у нас есть силы и возможности сыграть лучше, чем в первом матче. Мы приложим для этого все усилия. Думаю, мы должны обыграть "Селтик" и пройти в следующий раунд Лиги Европы", - отметил серб. | http://soccernews.ru