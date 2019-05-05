Иванович: "Мы ожидали этого и хотели стать чемпионами за три тура до конца"

Форвард "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, что думает о досрочном чемпионстве свой команды в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает Sport24.

"Мы ожидали этого и хотели стать чемпионами за три тура до конца. Это тяжело, и это большой успех для всех нас. Самое лучшее - выигрывать на поле, но у нас будет возможность отпраздновать с болельщиками. Поэтому нельзя расслабляться: можно отдохнуть, а потом готовиться к игре с ЦСКА", - сказал Иванович.

Этот титул стал для "Зенита" шестым в истории (первый - в 1984 году, дальше - в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах).

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