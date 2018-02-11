Иванович: "Надеюсь, "Зенит" сможет добраться до финала Лиги Европы"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович поделился своими ожиданиями от выступления своей команды в стадии плей-офф Лиги Европы.

"Я - часть большого и амбициозного клуба. У нас - новая команда с огромным потенциалом. Конечно, мы движемся шаг за шагом, и наша следующая цель - выйти в 1/8 Лиги Европы. И уже потом мы будем смотреть в следующий раунд. Надеюсь, так доберемся до финала", - цитирует 33-летнего бека официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, "Зенит" согласовал трансфер Оздоева. | soccernews.ru