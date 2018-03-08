Иванович назвал главную цель "Зенита" на первый матч с "РБ Лейпциг"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович назвал главную цель своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "РБ Лейпциг".

"Первая игра из двух, если она на выезде, - всегда тяжелая. Главная задача в такой ситуации - постараться забить. Этот фактор многое значит перед ответной встречей. Но и пропускать самим нежелательно. Для этого в Лейпциге должны отработать как единое целое. Считаю, физически и психологически мы готовы", - цитирует 34-летнего бека "сине-бело-голубых" МАТЧ ТВ.

Напомним, Семак оценил шансы российских команд на выход в четвертьфинал ЛЕ. | soccernews.ru