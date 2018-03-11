Иванович: "Немножко потеряли уверенность"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович высказался о последних неудачах своей команды.

"Мы должны собраться и выиграть в следующем матче. Нам не хватает уверенности, мы немножко ее потеряли. Но она вернется после одной победы. Нужно сохранять позитив и смотреть вперед", - цитирует 34-летнего бека Чемпионат.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграл в "сухую" ничью с "Ростовом". | soccernews.ru