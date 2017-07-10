Иванович: "Опыт Манчини нам только поможет"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович не сомневается в том, что в новом сезоне его клуб добьется положительного результата.

"Многое изменилось после ухода Халка, Витселя, а теперь и Данни. Но "Зенит" перевернул страницу. У нас в составе появились Полоз, Нобоа, Паредес, клуб ведет переговоры и с другими футболистами. К тому же у нас есть Кокорин, Жирков, Дзюба, Молло, Жулиану, Шатов, Джорджевич. У нас есть команда, способная ставить высокие цели, а опыт Манчини нам только поможет. В каждом чемпионате есть свои особенности. Методики у разных тренеров разные – и в лигах, и в клубах. Но я уверен, что наше мастерство даст результат", - сказал он.

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