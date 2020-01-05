Иванович отклонил предложение "Зенита" о продлении контракта

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, скорее всего, покинет клуб по окончании текущего сезона.

По информации Sportska Centrala, сторонам не удалось договориться о продлении контракта, который истекает грядущим летом.

Серб хотел двухлетнее соглашение с сохранением зарплаты на уровне 3,3 миллиона евро. "Сине-бело-голубые" предлагали договор по схеме "1+1" с уменьшением оклада.

Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 116 матчей, забил 11 голов и сделал 4 ассиста.

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