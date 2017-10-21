Иванович поделился мнением о лимите на легионеров в России

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Иванович поделился мнением о лимите на легионеров в России

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович высказался о лимите на легионеров в России.

"Думаю, Россия сделала лимит только из-за Чемпионата Мира. Мое мнение - с лимитом ничего не получится. Футболисты, которые действительно играют, делают это благодаря своему мастерству, а не из-за паспорта" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

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А с такими доигрывающими за большое бабло пенсионерами, как он, конечно же лучше...

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