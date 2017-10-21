Иванович поделился мнением о лимите на легионеров в России

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович высказался о лимите на легионеров в России.

"Думаю, Россия сделала лимит только из-за Чемпионата Мира. Мое мнение - с лимитом ничего не получится. Футболисты, которые действительно играют, делают это благодаря своему мастерству, а не из-за паспорта" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

Читайте также: Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках. | http://soccernews.ru