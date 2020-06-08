Иванович покидает "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургбранислав ивановичцрвена звезда

Иванович покидает "Зенит"

Питерский "Зенит" этим летом потеряет одного из лидеров своей обороны Бранислава Ивановича, утверждает Sportski žurnal.

По информации сербской газеты, 36-летний футболист покинет "сине-бело-голубых" по окончании сезона и, возможно, перейдёт в "Црвену Звезду".

Сообщается, что звёздный ветеран не сумел договориться с клубом о продлении действующего контракта.

Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года, сыграл 86 матчей и забил 7 голов.

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