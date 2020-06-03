Иванович попал в топ-50 самых грубых игроков в истории АПЛ по версии FourFourTwo

Игрок "Зенита" Бранислав Иванович занял 47 место в топ-50 самых грубых защитников АПЛ по версии FourFourTwo.



Первое место в рейтинге занял экс-игрок "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" Гарет Барри. В его активе шесть красных карточек и 633 нарушения. Вторым стал нападающий "Саутгемптона" и "Болтона" Кевин Дэвис, у него 605 нарушений. На третье строчке расположился полузащитник "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни, на счету которого 588 нарушений.

В активе Ивановича, который выступал за "Челси", 293 нарушения. С 47 по 50 место расположились Джон Карью, Рахим Стерлинг и Джордан Хендерсон. У них также по 293 нарушения.



Стоит отметить, что Иванович - единственный футболист, игравший в РПЛ, кто попал в этот список.

За "Челси" футболист играл в период с 2008 по 2017 год.

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