Иванович признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович признан лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги Европы.

33-летний серб стал победителем голосования болельщиков, набрав 39 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил форварда "Стяуа" Арлема Ньоэре (21%) и хавбека "Локомотива" Мануэла Фернандеша (19%).

Отметим, что Иванович забил победный гол "Зенита" в ворота "Реал Сосьедада", который позволил "сине-бело-голубым" выиграть свою группу в Лиге Европы.



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