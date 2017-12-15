Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в декабре

Сербский защитник Бранислав Иванович стал лучшим игроком "Зенита" по итогам декабря, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по итогам голосования среди болельщиков и опередил Доменико Кришито и Далера Кузяева.

Видео: Лучшие моменты игры Ивановича в декабре.

В декабре 33-летний Иванович провел за "Зенит" 3 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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