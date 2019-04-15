Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в матче 23-го тура с "Анжи"

Теги зенит санкт-петербургбранислав ивановичанжи

Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в матче 23-го тура с "Анжи"

Капитан "Зенита" Бранислав Иванович стал лучшим футболистом сине-бело-голубых в матче 23-го тура чемпионата России с "Анжи".

Встреча закончилась в пользу петербургской команды со счетом 5:0. В этом матче Иванович отметился голом на 9-й минуте.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 23 матчах чемпионата России.

А еще: Бранислав Иванович назвал "Фергюсона российского футбола"| http://soccernews.ru

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