Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в сентябре

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Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в сентябре

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович признан лучшим игроком команды по итогам сентября, сообщает официальный сайт питерского клуба.

33-летний серб стал победителем голосования болельщиков, опередив вратаря Андрея Лунева и защитника Эмануэля Мамману.

В сентябре Иванович сыграл за "Зенит" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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