Иванович про удаление Паредеса: "Так нельзя, это бьет по команде!"
Капитан "Зенита" Бранислав Иванович раскритиковал Леандро Паредеса за удаление в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом"
"Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с "Динамо", сейчас удалили Паредеса. Надо же понимать, что у тебя есть желтая карточка, и быть осторожнее. Но он еще молод и, думаю, научится этому, – передал слова Ивановича "Спорт-Экспресс".
"Зенит" обыграл "Ахмат" 1:0 благодаря голу Клаудио Маркизио и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко и оторвалась от "Локомотива" на 7 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|31
|2
|Локомотив Москва
|13
|24
|3
|Краснодар
|13
|23
|4
|Ростов
|13
|22
|5
|ЦСКА Москва
|13
|20
|6
|Оренбург
|13
|19
|7
|Спартак Москва
|13
|19
|8
|Рубин
|13
|19
|9
|Урал
|13
|16
|10
|Ахмат
|13
|16
|11
|Динамо Москва
|13
|15
|12
|Арсенал Тула
|13
|14
|13
|Крылья Советов
|12
|11
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Анжи
|12
|10
|16
|Енисей Красноярск
|12
|6