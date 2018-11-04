Иванович про удаление Паредеса: "Так нельзя, это бьет по команде!"

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Иванович про удаление Паредеса: "Так нельзя, это бьет по команде!" Капитан "Зенита" Бранислав Иванович раскритиковал Леандро Паредеса за удаление в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом"

"Такие моменты повторяются, так нельзя! Это бьет по команде: было удаление в матче с "Динамо", сейчас удалили Паредеса. Надо же понимать, что у тебя есть желтая карточка, и быть осторожнее. Но он еще молод и, думаю, научится этому, – передал слова Ивановича "Спорт-Экспресс".

"Зенит" обыграл "Ахмат" 1:0 благодаря голу Клаудио Маркизио и сохранил первое место в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко и оторвалась от "Локомотива" на 7 баллов.

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