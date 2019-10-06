Иванович прокомментировал матч с "Уралом"

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Иванович прокомментировал матч с "Уралом"

Игрок "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал матч 12-го тура Примеры с "Уралом" (3:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, в этой встрече футболист на 3-й минуте открыл счет.

"В таких матчах очень важно забивать в самом начале. Сегодня мы очень быстро забили и первый, и второй мячи. Это все поменяло - мы контролировали игру. Только 20 минут во втором тайме, в самом начале, когда "Урал" всеми силами атаковал и забил гол, у нас появилась небольшая паника. Но потом мы забили третий и контролировали игру до конца. Большая победа, большие три очка, продолжаем дальше", - сказал Иванович.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов, у "Урала" 14 очков и 9 строчка.

19 октября "Зенит" в рамках 13-го тура чемпионата России сыграет с "Ростовом". "Урал" в этот же день встретится с "Тамбовом".

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