Иванович прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, что думает о своем юбилейном матче с тульским "Арсеналом" (3:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Доволен, что провел сотую игру за "Зенит", это хорошее достижение, но я думаю, победа важнее. Очень важные три очка, теперь будем готовиться к следующим играм.

Можно ли выделить один матч из ста? Не знаю, очень тяжело вспомнить все матчи и моменты. Давайте выделим матч, когда я забил первый гол на этом великолепном стадионе, это был важный момент для меня", - сказал Иванович.

Защитник выступает в клубе с 2017 года.

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