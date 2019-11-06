Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от "Лейпцига" (0:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

"Получилась тяжелая игра. Мы не начали так, как хотели. Конечно, это физически сложный матч. В первом тайме не получилось, пропустили гол в конце, было психологически тяжело. Но теперь надо думать о следующей игре", - сказал Иванович.

"Зенит" проиграл второй матч подряд в Лиге Чемпионов. В турнирной таблице группы G команда занимает 2 место, имея в активе 4 очка.

27 ноября сине-бело-голубые сыграют с "Лионом".

А еще: Игрок "Лейпцига" Демме поделился впечатлениями от матча с "Зенитом"| http://soccernews.ru