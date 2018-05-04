Иванович пропустит меньше, чем ожидалось

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Иванович пропустит меньше, чем ожидалось

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович пропустит меньше, чем ожидалось, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний серб из-за травмы задней поверхности бедра выбыл примерно на десять дней.

Таким образом, Иванович не сыграет только в ближайшем матче с "Локомотивом".

Ранее сообщалось, что футболист пропустит остаток сезона. | http://soccernews.ru

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