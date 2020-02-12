Иванович рассказал о целях "Зенита" на остаток сезона

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович высказался о целях команды на весеннюю часть сезона.

После 19 туров РПЛ "Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 10 баллов.

"Четвертое место в группе Лиги чемпионов дает неправильное представление о первой части сезона. Все могло быть иначе, в другом случае этих очков могло бы нам хватить для выхода из группы, но теперь все это в прошлом, ничего не изменить. Теперь "Зенит" настроен выиграть РПЛ. Кроме того, мы по-прежнему участвуем в Кубке России. Мы хотим выиграть два трофея, это наша цель", - сказал Иванович.

Отметим, что в четвертьфинале Кубка России "Зенит" сыграет с "Ахматом".

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