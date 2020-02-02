Иванович рассказал о своих целях на остаток сезона
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о своих целях на вторую половину сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Всегда мотивирую себя на следующий сезон. Пока что я хочу выиграть чемпионат с "Зенитом". Если станем чемпионами второй год подряд - это будет большой успех для нашей команды. Мы вылетели из Европы, зато теперь у нас есть особая мотивация выиграть Кубок. Это необычный турнир, все решает одна игра, один плохой день может все перечеркнуть, но у меня есть достаточно мотивации, чтобы постараться его выиграть. После сезона - посмотрим. Сейчас я сконцентрирован на второй части чемпионата", - сказал Иванович.
После 19 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя.
35-летний Иванович в этом сезоне участвовал во всех матчах турнира, забив три гола.
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