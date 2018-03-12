Иванович: "Результаты в трех мартовских матчах точно нас не радуют"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что у его команды не должно возникать проблем в матчах такими командами, как "Амкар" и "Ростов".

"Результаты в трех мартовских матчах точно нас не радуют - мы были нацелены на победу, но не смогли ее добиться. Хотя счет в Лейпциге для нас является неплохим. Можно сказать, нам даже повезло, что при не самой хорошей игре мы забили гол на выезде и сохраняем хорошие шансы по итогам ответной игры пройти дальше в Лиге Европы. А в таких матчах, как с "Амкаром" и "Ростовом", мы должны добиваться лучших результатов, если хотим бороться за первое место в чемпионате России.

Нужно показывать тот же футбол, который мы демонстрировали в большинстве матчей группового турнира Лиги Европы, а также в ответной встрече с "Селтиком" (3:0). С тем же "Лейпцигом" нужно быстрее доставлять мяч до чужой штрафной, прессинговать соперника. И не давать немецкой команде пространства для ее контратак, в которых она очень сильна. В общем, нужно сыграть на том же уровне, что был дома с "Селтиком". К сожалению, мы не продемонстрировали его в последних матчах. В Лейпциге в основном оборонялись — даже после пропущенных голов. И нам повезло, что Кришито забил со штрафного, и сейчас мы имеем неплохие шансы пройти в четвертьфинал. А с "Амкаром" и "Ростовом" были очень плохие результаты.

Мы недостаточно агрессивны впереди. Физически нам удалось хорошо подготовиться. Не могу сказать, что мы плохо двигаемся. Но агрессии в атаке не хватает. Той, которую мы показали с "Селтиком". Мы должны вернуть это — и тогда сможем гораздо успешней действовать и в РФПЛ, и в Лиге Европы", - отметил он.

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