Иванович сравнил Семина с Венгером и Фергюсоном

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о наставнике "Локомотива" Юрии Семине.

"Юрий Павлович создан для "Локомотива", как Алекс Фергюсон - для "Манчестер Юнайтед", а Арсен Венгер - для "Арсенала". За 30 лет в клубе он выработал свою собственную тактику, свое видение игры.

Кроме того, бывшие футболисты всегда находятся рядом с командой, помогают ей. В клубе создана подходящая атмосфера. Поэтому "Локомотив" находится на своем месте благодаря Семину. За это фанаты любят и уважают его, а он, в свою очередь - их - приводят слова Ивановича российские СМИ.

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