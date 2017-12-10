Иванович: "У Сербии очень серьезная и тяжелая группа"

Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился мнением о соперниках по группе на ЧМ-2018.

"Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было. Конечно, Бразилия - фаворит в нашей группе и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул Чемпиона Мира. Швейцария - очень серьезная команда, которая проиграла только в одной игре в отборочном цикле.

Коста-Рика - команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первого матча как раз с Коста-Рикой. Он определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится. Тем более, для Сербии этот чемпионат будет как домашний" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

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