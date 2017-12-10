Иванович: "У Сербии очень серьезная и тяжелая группа"
Защитник сборной Сербии Бранислав Иванович поделился мнением о соперниках по группе на ЧМ-2018.
"Очень серьезная и тяжелая группа. Мы попали туда из четвертой корзины, так что выбора особенного не было. Конечно, Бразилия - фаворит в нашей группе и не только в ней. Они всегда являются одними из главных претендентов на титул Чемпиона Мира. Швейцария - очень серьезная команда, которая проиграла только в одной игре в отборочном цикле.
Коста-Рика - команда, которая всегда играет хорошо с лучшим соперником, чем они. Многое зависит для нас от первого матча как раз с Коста-Рикой. Он определит, что и как будет дальше. Мы надеемся, что у нас все получится. Тем более, для Сербии этот чемпионат будет как домашний" - приводят слова Ивановича российские СМИ.
Читайте также: Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Зенит" сыграет с "Селтиком", "Спартак" - с "Атлетиком" и другие пары 1/16 финала Лиги Европы
-
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов: "Реал" сыграет с ПСЖ, "Барселона" - против "Челси", и другие пары
-
Посетители Soccernews: Лигу Чемпионов выиграет "Барселона" или "Реал"
-
"Зенит" в последнем матче года встретится с "Ахматом"
-
Укрепить позиции и взять реванш: "Локомотив" в гостях у "Тосно"
Лента новостей
-
Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Реал" готов обменять своего вингера на Алексиса Санчеса
-
Эмери: "Зидан - лучший тренер, которого может иметь "Реал"
-
Ловчев рассказал, кому из российских клубов больше всего не повезло с жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы
-
Президент ПСЖ: "Будем готовы к "Реалу"
-
Букмекеры назвали фаворита в противостоянии ПСЖ и "Реала"
-
Эмери: "У нас есть уровень, чтобы противостоять "Реалу"
-
Пашалич: "У меня не все получилось в "Спартаке"
-
Гризманн принял твердое решение по своему будущему
-
Арбелоа: "Всем известно, что Хаби Алонсо орудует лучше ногами, чем руками"
-
"Реал" подпишет рекордный в истории мирового футбола контракт с титульным спонсором
-
Данте: "Ницце" достался тяжелый жребий"
-
Эмери прокомментировал отъезд Неймара из расположения ПСЖ
-
Вальверде: "Для нас была тяжелая жеребьевка"
-
Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%"
-
Манчини: "Не думаю, что "Зениту" повезло со жребием"
-
Бегиристайн: "Манчестер Сити" нужно быть готовыми показать свою лучшую игру в матчах с "Базелем"
-
Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ
-
Гончаренко: "Если начать закидывать "Црвену Звезду" шапками, это закончится плачевно"
-
Фурсенко: "Селтик" - достойный соперник"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0