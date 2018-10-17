Иванович в "Барселоне" - это дичь, но в таких слухах есть плюс
Во вторник, 16 октября, испанская пресса запустился весьма дикий, но потешный слух об интересе каталонской "Барселоны" к защитнику питерского "Зенита" Браниславу Ивановичу. Дескать у "блаугранас" есть проблемы с центральными защитниками (так и есть, в лазарете Самуэль Умтити и Томас Вермален) и во время зимнего трансферного окна они хотят дёшево и сердито укрепить редуты. Логика в этом есть, но сенса в приобретении именно Ивановича - нет. Тем не менее, и у такого слуха имеется свой плюс.
Сам факт того, что западные СМИ пишут об игроках из РПЛ - не может не радовать. Это у нас дело привычное, что пресса судачит о том, что условный "Зенит" вот-вот подпишет Марио Балотелли, а "Спартак" по связям Массимо Карреры привезёт из Италии добротных игроков Серии А. Зачастую, дальше обсуждения в фанатской среде это не заходит (хотя бывали исключения). В Европе к такого рода слухам из Восточной Европы уже давно привыкли, сейчас местную футбольную общественность больше тревожат новости об амбициях клубов Китая. Правда и те в последнее время успокоились и всё реже выдёргивают топ-игроков со старого континента.
Обратная ситуация - когда инфоповод касается футболистов выступающих в Восточной Европе и в частности в России - пока редкость, поэтому даже такой вброс от испанских журналистов стоит расценивать, как положительный момент. Подобные новости, их обсуждение среди фанатов, экспертов и всех, кто связан с игрой миллионов - увеличивает узнаваемость чемпионата и игроков, которые в нём выступают. В нашем случае - в плюсе РПЛ, её клубы и футболисты.
Летом западная пресса в контексте топ-клубов Европы упоминала Александра Головина и все наверняка были довольны - от игрока до боссов клубов. Чем больше пишут про игроков из РПЛ, тем больше они запоминаются там, где большинство хотело бы играть (кроме лимитчиков, интересующихся только цифрами контракта), а руководители потирают руки, ибо с ростом узнаваемости их подопечных, растёт и их стоимость. Таковы правила бизнеса.
А то, что слух непосредственно про Ивановича - дичь (по крайней мере, так кажется сейчас), понятно, пожалуй, всем. Даже агент игрока не питает надежд срубить комиссионных на переходе игрока и трезво оценивает информацию. Бранислав даже в лучшие годы не подходил бы "Барселоне" по манере игры - каталонцы играют с высокой обороной, встречают далеко от собственных ворот и активно используют фланговых защитников. Во всех этих факторах едва ли не главное - это скорость и техника работы с мячом. Разумеется, футбольный интеллект, который имеется у серба, тоже важен, но в данном случае это второстепенный момент.
Конечно, если пофантазировать на положительной волне, и вспомнить о том, что "Барселона" за последние несколько лет совершила ряд неимоверно странных трансферов (как там дела у любимца каталонской публики Андре Гомеша?), то можно и представить переезд 34-летнего Ивановича в Каталонию. Поделиться опытом, подстраховать парней при необходимости. Но у менеджмента "блаугранас" и так не самое лучшее положение, творить сейчас такую дичь (пускай даже и есть шанс, что от такой сделки будет толк), попросту слишком рискованно. А писать - пусть пишут. Российскому футболу это на руку.
Игорь Павелко | soccernews.ru
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