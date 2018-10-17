Иванович в "Барселоне" - это дичь, но в таких слухах есть плюс

Теги барселоназенит санкт-петербургбранислав иванович

Иванович в "Барселоне" - это дичь, но в таких слухах есть плюс

Во вторник, 16 октября, испанская пресса запустился весьма дикий, но потешный слух об интересе каталонской "Барселоны" к защитнику питерского "Зенита" Браниславу Ивановичу. Дескать у "блаугранас" есть проблемы с центральными защитниками (так и есть, в лазарете Самуэль Умтити и Томас Вермален) и во время зимнего трансферного окна они хотят дёшево и сердито укрепить редуты. Логика в этом есть, но сенса в приобретении именно Ивановича - нет. Тем не менее, и у такого слуха имеется свой плюс.

Сам факт того, что западные СМИ пишут об игроках из РПЛ - не может не радовать. Это у нас дело привычное, что пресса судачит о том, что условный "Зенит" вот-вот подпишет Марио Балотелли, а "Спартак" по связям Массимо Карреры привезёт из Италии добротных игроков Серии А. Зачастую, дальше обсуждения в фанатской среде это не заходит (хотя бывали исключения). В Европе к такого рода слухам из Восточной Европы уже давно привыкли, сейчас местную футбольную общественность больше тревожат новости об амбициях клубов Китая. Правда и те в последнее время успокоились и всё реже выдёргивают топ-игроков со старого континента. 

Обратная ситуация - когда инфоповод касается футболистов выступающих в Восточной Европе и в частности в России - пока редкость, поэтому даже такой вброс от испанских журналистов стоит расценивать, как  положительный момент. Подобные новости, их обсуждение среди фанатов, экспертов и всех, кто связан с игрой миллионов - увеличивает узнаваемость чемпионата и игроков, которые в нём выступают. В нашем случае - в плюсе РПЛ, её клубы и футболисты.

Летом западная пресса в контексте топ-клубов Европы упоминала Александра Головина и все наверняка были довольны - от игрока до боссов клубов. Чем больше пишут про игроков из РПЛ, тем больше они запоминаются там, где большинство хотело бы играть (кроме лимитчиков, интересующихся только цифрами контракта), а руководители потирают руки, ибо с ростом узнаваемости их подопечных, растёт и их стоимость. Таковы правила бизнеса.

А то, что слух непосредственно про Ивановича - дичь (по крайней мере, так кажется сейчас), понятно, пожалуй, всем. Даже агент игрока не питает надежд срубить комиссионных на переходе игрока и трезво оценивает информацию. Бранислав даже в лучшие годы не подходил бы "Барселоне" по манере игры - каталонцы играют с высокой обороной, встречают далеко от собственных ворот и активно используют фланговых защитников. Во всех этих факторах едва ли не главное - это скорость и техника работы с мячом. Разумеется, футбольный интеллект, который имеется у серба, тоже важен, но в данном случае это второстепенный момент. 

Конечно, если пофантазировать на положительной волне, и вспомнить о том, что "Барселона" за последние несколько лет совершила ряд неимоверно странных трансферов (как там дела у любимца каталонской публики Андре Гомеша?), то можно и представить переезд 34-летнего Ивановича в Каталонию. Поделиться опытом, подстраховать парней при необходимости. Но у менеджмента "блаугранас" и так не самое лучшее положение, творить сейчас такую дичь (пускай даже и есть шанс, что от такой сделки будет толк), попросту слишком рискованно. А писать - пусть пишут. Российскому футболу это на руку.

Игорь Павелко | soccernews.ru

Не пропустите Итоги очередных сражений в Лиге Наций

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"

"Наполи" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 20 тура Серии "А"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов