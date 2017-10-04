Иванович: "В России ведется большая работа по популяризации футбола и ЧМ-2018"

Теги зенит санкт-петербургбранислав ивановичроссия

Иванович: "В России ведется большая работа по популяризации футбола и ЧМ-2018"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о футболе в России.

"В России ведется большая работа по популяризации футбола и ЧМ-2018. Уверен, что это будет один из лучших Чемпионатов Мира по организации, потому что подготовке уделяется огромное внимание.

Построены новые очень хорошие стадионы. Надеюсь, что все будет готово к старту ЧМ-2018. В любой команде ты испытываешь давление, особенно в такой большой, как "Зенит". Питерский клуб всегда хочет побеждать, у команды большие амбиции.

Российский футбол сильно изменился за 10 лет. Особенно это касается инфраструктуры, за эти годы были построены невероятные стадионы. В футбол было вложено много денег. Единственная неразрешимая проблема для России - большие расстояния между городами, но это нормально для самой большой страны в мире" - приводит слова Ивановича BN.

Читайте также: Мутко: "Мне нравится нынешняя сборная России". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва за мундиаль: Черногория против Дании

Битва за мундиаль: Черногория против Дании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов