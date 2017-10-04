Иванович: "В России ведется большая работа по популяризации футбола и ЧМ-2018"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился мнением о футболе в России.

"В России ведется большая работа по популяризации футбола и ЧМ-2018. Уверен, что это будет один из лучших Чемпионатов Мира по организации, потому что подготовке уделяется огромное внимание.

Построены новые очень хорошие стадионы. Надеюсь, что все будет готово к старту ЧМ-2018. В любой команде ты испытываешь давление, особенно в такой большой, как "Зенит". Питерский клуб всегда хочет побеждать, у команды большие амбиции.

Российский футбол сильно изменился за 10 лет. Особенно это касается инфраструктуры, за эти годы были построены невероятные стадионы. В футбол было вложено много денег. Единственная неразрешимая проблема для России - большие расстояния между городами, но это нормально для самой большой страны в мире" - приводит слова Ивановича BN.

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