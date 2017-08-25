Иванович: "Вардар" - серьезный соперник"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Сложная группа. Есть серьезные команды из серьезных чемпионатов. Я лучше всего знаю "Вардар". Это тоже серьезный соперник. Трудно всегда играть против испанских команд. Норвежцы традиционно уделяют большое внимание еврокубкам. От погоды там многое зависит. Будет интересно.

При этом мы должны сделать все, чтобы пройти эту группу. Что касается лично меня, то мне, наверное, интереснее всего будет встретиться с "Вардаром". Но впереди матч против "Ростова". Надеюсь, успеем восстановиться и будет все в порядке. Сейчас эта игра - одна из самых важных в чемпионате. И будет очень серьезной" - приводят слова Ивановича российские СМИ.

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