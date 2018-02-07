Защитник "Зенита" Бранислав Иванович вернулся к тренировкам в общей группе.

Как сообщает официальный Твиттер клуба, до среды, 7 февраля, сербский футболист работал по индивидуальной программе.

Иванович выступает за "Зенит" с февраля 2017 года.

В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл в 27-ми матчах на клубном уровне, забив три гола и отдав две результативные передачи.

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