Иванович: "Верю, что на Чемпионате Мира сборная России покажет требуемый результат"
Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович высказался о перспективах сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Я уверен, что провального выступления сборной России не будет. Чемпионат Мира - особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа. Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России. Я верю, что она покажет требуемый результат", - цитирует 34-летнего бека bobsoccer.ru.
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|0
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|Группа B
|М
|О
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|2
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|0
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|3
|Португалия
|0
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|М
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|0
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|Южная Корея
|0
|0
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|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
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|М
|О
|1
|Бельгия
|0
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|Англия
|0
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|Панама
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|Тунис
|0
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|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0