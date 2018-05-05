Иванович: "Верю, что на Чемпионате Мира сборная России покажет требуемый результат"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович высказался о перспективах сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Я уверен, что провального выступления сборной России не будет. Чемпионат Мира - особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа. Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России. Я верю, что она покажет требуемый результат", - цитирует 34-летнего бека bobsoccer.ru.

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