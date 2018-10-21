Иванович: "Во время матчей "Зенита" постоянно возникают непонятные ситуации с судьями"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды от московского "Динамо" в матче 11-го тура РФПЛ.

"Думаю, что удаление очень многое изменило. До удаления мы не играли так, как хотели: нам не удавалось двигать мяч. После удаления каждый раз тяжело собраться. Я сказал в перерыве, что только мы сами можем проиграть этот матч. Так и получилось: они ждали нашу ошибку, и мы ее сделали. Но ничего - идем дальше, у нас сейчас нет времени на то, чтобы расстраиваться. К сожалению, без эмоций нам очень тяжело даются победы, поэтому мы должны на каждую игру настраиваться на все сто процентов, выкладываться до последнего, отдавать все силы. Только так можно добиться желаемого.

Видел эпизод, когда Хольмен мог получить вторую желтую карточку, но в тот момент подумал, что если я буду обсуждать решение судьи, ничем хорошим для меня это не кончится. Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них - своя работа, у нас - своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей", - цитирует 34-летнего бека официальный сайт его клуба.

Напомним, "Зенит" уступил "Динамо" со счетом 0:1. | soccernews.ru