Иванович высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассказал, что думает о своем будущем в петербургском клубе. Об этом сообщает Marca.

Соглашение 35-летнего футболиста с командой рассчитано до лета 2020 года.

"Не знаю своего будущего, но надеюсь, что переговоры с "Зенитом" пройдут позитивно для всех сторон. Верю, что этот вопрос решится положительно", - сказал футболист.

Иванович перешел в "Зенит" в феврале 2017 года на правах свободного агента. Стороны заключили контракт на 2,5 года. В этом сезоне защитник участвовал в 19 матчах, в которых забил 3 гола.

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