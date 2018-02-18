Иванович: "Я удивлен, "Селтик" играл очень хорошо"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович похвалил соперника своей команды по 1/16 финала Лиги Европы шотландский "Селтик".

"Селтик" был великолепен, я приятно удивлен. Они играли очень хорошо. Были агрессивными, боролись за каждый мяч. Отличная команда. В ответном матче нам следует изменить подход к игре, чтобы взять под контроль исход встречи. Вероятно, что "Селтик" теперь является фаворитом в этом противостоянии, но я уверен, что нам по силам их победить", - цитирует 33-летнего бека soccer.ru.

Напомним, Игнатьев оценил перспективы "Зенита" на выход в 1/8 финала Лиги Европы. | soccernews.ru