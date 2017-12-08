Иванович забил потрясающий гол ударом через себя

В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" играет с "Реалом Сосьедад".

Второй гол российского клуба в этом поединке на счету сербского защитника Бранислава Ивановича.

Футболист отличился ударом через себя.

Видео: Классный гол Ивановича.

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