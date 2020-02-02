Иванович заявил, что "Реал" и "Барселона" выигрывали трофеи благодаря ошибкам судей



Защитник "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что ему не нравится система видеопомощи арбитрам (VAR), но он вынужден научиться играть с ней.

"Если бы в футболе не было ошибок, "Реал" бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И "Барселона" бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Мое мнение: футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про VAR, а VAR — это же лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра", - приводит слова Ивановича официальный сайт "Зенита".

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