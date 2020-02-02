Иванович заявил, что "Реал" и "Барселона" выигрывали трофеи благодаря ошибкам судей

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Иванович заявил, что "Реал" и "Барселона" выигрывали трофеи благодаря ошибкам судей
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович заявил, что ему не нравится система видеопомощи арбитрам (VAR), но он вынужден научиться играть с ней.

"Если бы в футболе не было ошибок, "Реал" бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И "Барселона" бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Мое мнение: футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про VAR, а VAR — это же лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра", - приводит слова Ивановича официальный сайт "Зенита".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Браня,тут ты прав!

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jugulator
Пьянь

Три судейские ЛЧ Реала уже в истории. Хотя у и фанатов других клубов, например, Милана, есть право жаловаться на судейство в матчах с Барселоной.

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Mutaloff
Mutaloff

Про матч с Челси и говорить не буду,а Штарка забыл?А камбэк с ПСЖ?

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jugulator
Пьянь

Челси? Это когда просто так удалили Абидаля? Штарк? Который не удалил Пепе в первом тайме? ПСЖ? Это когда Айтекин накосячил в обе стороны?

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Mutaloff
Mutaloff

Вот именно,что три ЛЧ-это история,а твое нытье-твоя же слабость,бессилие перед лучшим клубом мира,если бы Пепе тогда не удалили,Реал бы возможно прошёл в финал и обыграл тогда уже старый МЮ и начал свою эпоху доминировали ещё раньше,но мы молчим,потому что тогда Барса была сильнее,а вы мало того,что не признаете безволие Барсы,так ещё и подвергаете сомнению честь и силу мадридского Реала,когда Реал был слабее,они даже от Аякса и Лиона вылетали,ты хоть понимаешь о чем говоришь,алкаш?

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jugulator
Пьянь

Не было никакой эпохи доминирования Реала. Барселона регулярно разделывала его под орех. За последние 10 лет Барселона 11 раз выиграла на Бернабеу.

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