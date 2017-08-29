Иванович: "Зенит" и "Челси" находятся примерно на одном уровне"

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович сравнил петербургский клуб со своей прежней командой "Челси".

"Чем отличается торсида "Зенита" и "Челси"? На стороне "Зенита" то, что весь город живет командой. В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы. Если сами клубы сравнить, то "Зенит", и "Челси" - топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у "Зенита" стадион лучше, надеюсь, и "Челси" обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне", - приводит слова Ивановича официальный сайт клуба.

Напомним, что 33-летний Иванович выступал за "Челси" с 2008 по 2016 года, а в "Зенит" перешел в январе этого года.

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