Иванович: "Зенит" не сыграл на необходимом уровне"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

Почему игра получилась такой тяжелой? Каждая игра тяжелая. Мы старались сегодня забить, но не получилось. Команды, которые приезжают сюда, играют на контратаках. "Арсенал" показал хорошую игру и заслужил три очка. Мы не сыграли на необходимом уровне.

Каждая домашняя игра тяжелая, потому что каждый соперник приезжает сюда только обороняться. Это нормально. Они выбирают такую тактику, но у нас не было скорости, мяч не ходил так, как надо, поэтому мы не создавали моменты. Готовимся к следующей игре", - приводят слова Ивановича российские СМИ.

После этого матча "Зенит" по-прежнему занимает первое место в Премьер-лиге.

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