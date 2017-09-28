Иванович: "Зенит" заслуживает на трофеи в текущем сезоне"

Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович высказался о личных и командных целях на текущий сезон.

"Зенит" - особенный клуб. Наша цель - завоевать как можно больше наград для болельщиков, заполняющих трибуны в каждом матче. Все игроки "Зенита" это очень ценят. Каждый футболист, сколько бы он ни выиграл, всегда хочет побеждать еще и еще, и я - не исключение. Хочу выигрывать трофеи с "Зенитом". В этом сезоне, мне кажется, мы этого заслуживаем, хотя надо играть еще лучше. Нам есть в чем прибавлять", - цитирует 33-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "Реала Сосьедад". | soccernews.ru