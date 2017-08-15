Иванович: "Зенит" ждет серьезный матч с "Утрехтом"

Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович рассуждает о предстоящем первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Утрехта".

"Мы познакомились с соперником. Нас ожидает серьезное противостояние. Мы знаем, что в Голландии все играют в открытый футбол, все любят атаковать, так что нас ждет интересный матч. Дессерс? Мы считаем, что это самый опасный их футболист. У них есть еще два-три серьезных футболиста, и они сильны именно командной игрой. Надеюсь, что у нас завтра все получится. Мы знаем, что каждая следующая игра будет тяжелее, что соперники настраиваются на нас. Если будем к этому готовы, сможем добиться хорошего результата", – приводит слова Ивановича официальный сайт клуба.

Матч "Утрехт" - "Зенит" состоится 16 августа и начнется в 19:00 мск.

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