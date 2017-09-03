Ивелин Попов: "Болгарии нечего стыдиться проигрыша в Голландии"
Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов призывает партнеров не посыпать голову пеплом после поражения от Голландии (1:3) в матче 8-го тура отборочного турнира Чемпионата Мира 2018 года.
"Голландия это команда серьёзного уровня. Нам нечего стыдиться. В первом тайме мы позволили сопернику забить всего один гол. Мы не разбиты этим поражением. Наша команда продолжит двигаться вперёд. Жаль, что мне не удастся сыграть в следующем матче с Францией из-за перебора жёлтых карточек. Рад, что сыграл 70-й матч за сборную, но я ненавижу проигрывать", - цитирует Попова Gong.bg.
Напомним, что в этом матче хавбек "Спартака" отметился голевой передачей.
Из-за этого поражения Болгария опустилась на четвертое место в группе и практически потеряла шансы выйти в финальную стадию мундиаля.
Не пропустите: Голландия – Болгария – 3:1 (обзор). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси добивается отставки Бартомеу
-
"Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Райола назвал лучшего итальянского нападающего
-
"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом
-
"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро
-
"Рома" продлит контракт с Маноласом
-
Мейрелеш может перейти в "Кальяри"
-
Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"
-
Иско и "Реал" не могут договориться по размеру нового оклада футболиста
-
Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди
-
Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"
-
Месси лично уговаривал Коутиньо перейти в "Барселону"
-
Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"
-
Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"
-
Бубнов: "Из состава сборной России на следующий сбор будет вызвано не более шести игроков"
-
Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"
-
Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"
-
Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"
-
Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0