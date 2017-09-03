Ивелин Попов: "Болгарии нечего стыдиться проигрыша в Голландии"

Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов призывает партнеров не посыпать голову пеплом после поражения от Голландии (1:3) в матче 8-го тура отборочного турнира Чемпионата Мира 2018 года.

"Голландия это команда серьёзного уровня. Нам нечего стыдиться. В первом тайме мы позволили сопернику забить всего один гол. Мы не разбиты этим поражением. Наша команда продолжит двигаться вперёд. Жаль, что мне не удастся сыграть в следующем матче с Францией из-за перебора жёлтых карточек. Рад, что сыграл 70-й матч за сборную, но я ненавижу проигрывать", - цитирует Попова Gong.bg.

Напомним, что в этом матче хавбек "Спартака" отметился голевой передачей.

Из-за этого поражения Болгария опустилась на четвертое место в группе и практически потеряла шансы выйти в финальную стадию мундиаля.

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