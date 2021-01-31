Ивелин Попов громко высказался о своем конфликте с Карпиным

Болгарский полузащитник "Сочи" Ивелин Попов заявил, что он был не прав в своем конфликте с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным. Хавбек перешел из стана ростовчан в сочинский клуб прошлым летом на правах свободного агента.

"Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я для себя решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов. Считаю себя не до конца правым. Выводы для себя сделал, но это в прошлом. Пожму Карпину руку, если встретимся", - приводит слова Попова "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 33-летний Попов провел за "Сочи" 1 матч. За "Ростов" болгарский хавбек выступал на протяжении 1,5 года, провел за клуб 44 матча, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.

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