Ивелин Попов громко высказался о своем конфликте с Карпиным
Болгарский полузащитник "Сочи" Ивелин Попов заявил, что он был не прав в своем конфликте с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным. Хавбек перешел из стана ростовчан в сочинский клуб прошлым летом на правах свободного агента.
"Если честно, есть в этой ситуации недосказанность, но я для себя решил, что не буду к ней возвращаться. У каждого характер, каждый считает, что прав. А у меня новая команда, новый вызов. Считаю себя не до конца правым. Выводы для себя сделал, но это в прошлом. Пожму Карпину руку, если встретимся", - приводит слова Попова "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 33-летний Попов провел за "Сочи" 1 матч. За "Ростов" болгарский хавбек выступал на протяжении 1,5 года, провел за клуб 44 матча, забил девять мячей и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: Карпин подшутил над Байрамяном: "Нулевой футболист" (видео). | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Урал" - "Арарат" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Ротор" усилился защитником сборной Казахстана
-
Легенда "Арсенала" высказался об игре Николя Пепе
-
1
"Контракт, который разрушил "Барселону". В Испании сообщили детали соглашения Месси
-
Ивелин Попов громко высказался о своем конфликте с Карпиным
-
Тренер московского "Динамо" объяснил, почему не играют Комличенко и Игбун
-
"Брюгге" усилился нападающим "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК усилился защитником "Челси"
-
"Аталанта" подпишет хавбека "Шахтера" и отдаст его в аренду "Дженоа"
-
"Фенербахче" вышел на первое место в чемпионате Турции
-
Главные новости дня: 30 января
-
"Саутгемптон" проиграл "Астон Вилле" в матче АПЛ
-
"Вильярреал" и "Реал Сосьедад" не выявили победителя
-
"Интер" разгромил "Беневенто"
-
Тренер "Реала" Беттони прокомментировал поражение от "Леванте"
-
1
Каррагер сделал выбор между Месси и Роналду
-
Фанаты "Марселя" ограбили футболиста команды Гонсалеса
-
"Манчестер Сити" - автор уникального достижения в истории английского футбола
-
Тосун вместо ЦСКА перейдет в турецкий клуб
-
"Ливерпуль" может арендовать защитника "Арсенала" до закрытия трансферного окна