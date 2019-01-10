Ивелин Попов может продолжить карьеру в ОАЭ

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Ивелин Попов может продолжить карьеру в ОАЭ

Экс-полузащитник "Спартака" Ивелин Попов может продолжить карьеру в ОАЭ. Об этом сообщает Sport inside.

Игрок хочет перейти в ОАЭ, если ему не удастся договориться по контракту с московским "Динамо" или "Ростовом".

Ранее стало известно, что полузащитнику поступало предложение от "Трабзонспора".

Попов играл в "Спартаке" с 2015 года, но в январе красно-белые расторгли контракт с футболистом.

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