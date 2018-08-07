Ивелин Попов намекнул, что "Спартак" в игре с ПАОКом устроит один гостевой гол
Полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов намекнул, что его команду в завтрашней игре третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа устроит один гостевой гол.
"Мы посмотрели их матчи против "Базеля". На первый взгляд, ПАОК - очень хорошая команда. Тренер рассказал обо всех нюансах игры соперника, надеюсь, сможем выполнить задание на поле, и у нас все получится. На любом стадионе, в любом городе "Спартак" играет на победу. В Греции мы хотим выиграть, но иногда положительным результатом можно считать и гостевой гол в еврокубках", - цитирует 30-летнего хавбека Р-Спорт.
Напомним, Рейнгольд оценил старт сезона в исполнении "Спартака". | soccernews.ru
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