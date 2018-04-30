Ивелин Попов: "Не хочется комментировать игру "Спартака"

Полузащитник казанского "Рубина" Ивелин Попов высказался о результатах, которые во второй части сезона демонстрирует московский "Спартак".

"Удается ли следить за "Спартаком"? Вчера смотрели матч, видели победу, а вот когда играем в один день, не получается смотреть матчи. Что могу сказать об их выступлении в чемпионате и кубке? Не хочется комментировать игру "Спартака", - цитирует 30-летнего хавбека СЭ.

Напомним, вчера "Спартак" обыграл "Амкар". | soccernews.ru