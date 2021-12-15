Ивелин Попов объяснил, почему праздновал гол в ворота "Спартака"

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Ивелин Попов объяснил, почему праздновал гол в ворота "Спартака"

Фото: инстаграм Ивелина Попова/Автор неизвестен
Болгарский полузащитник "Сочи" Ивелин Попов объяснил, почему отпраздновал гол в ворота своего бывшего клуба московского "Спартака" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0).

"Всегда приятно забивать. Я долго не появлялся на поле, был очень рад отличиться. Празднование гола произошло случайно. Когда мяч оказался в сетке, я побежал праздновать, совсем забыв, в ворота какой команды забил. Главное, что вовремя остановился. Я не хотел обидеть болельщиков «Спартака», просто забылся", - приводит слова Попова "Спорт-Экспресс".

34-летний Попов выступал за "Спартак" с 2015 по 2018 годы. В нынешнем сезоне хавбек провел за "Сочи" 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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